Tchad : les mesures sanitaires pendant les élections seront fonctions de l’évolution de la covid-19

La précision a été faite ce lundi 04 janvier par le ministre de la Santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul, au cours d’une conférence sur la situation épidémiologique de la pandémie de Covid-19

Le ministre de la Santé Publique et le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr Choua Ouchemi, ont conjointement animé une conférence de presse ce jour. Cette communication a été faite dans l’intention d’apporter des réponses aux questions des tchadiens en rapport aux mesures sanitaires et aux restrictions prévues en perspective des élections présidentielles avenirs. Le ministre a indiqué que, les discussions sur l’organisation des élections se font au fur et à mesure. « Ce sera prétentieux de dire quand les signaux seront au vert », note le membre du gouvernement.

D’après lui, une solution ne peut être trouvée à priori, vu l’évolution de la pandémie.« Le ministère de la santé s’occupe de l’aspect sanitaire », laisse-t-il entendre pour préciser que la lutte contre la pandémie requiert plusieurs entités. Aussi, fait-il savoir : « nous sommes passés d’une capacité de moins de 100 test pars jour à 1000. Avec le laboratoire de Farcha ça va doubler ». D’autres laboratoires mobiles sont attendus pour décentraliser les provinces.

Quant à la tournée du chef de l’Etat, perçu comme un facteur de contamination, le ministre de la Santé publique assure que toutes les dispositions sont préalablement mises sur pied par le protocole avant l’arrivée du président de la République dans chaque province. Il a noté que 500.000 masques sont souvent débloqués, la sensibilisation des populations et l’interpellation des gouverneurs respectifs entre autres. « Aucune province visité par le Maréchal n’a présenté un cas de Covi-19 », a soutenu le ministre de la Santé publique été de la Solidarité nationale.