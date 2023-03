Tchad : les membres du Cadre national de concertation des partis politiques prennent fonction

Ils ont été installés le 28 mars 2023, par le ministre de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, au Palais des Arts et de la Culture.

Le ministre Limane Mahamat, a procédé à l’installation du bureau du Cadre national de concertation des partis politiques (CNPC). Il se félicite du processus consensuel ayant conduit à la création du CNCP et à la désignation des membres du bureau dudit cadre.

Ledit bureau, coordonné par Brice Mbaimon Guedbaye est composé de 13 membres. Le coordonnateur 1er adjoint est Haoua Mahamat Tahir avec pour 2ème adjoint Me Jean Bernard Padare. Les trois rapporteurs du CNPC sont respectivement, Dr Allaissem Siade MADJI ; Beassemda Lydie et Yacoub Hassaballah. Oumar Ben Malloum et Ngaradjina Roubakoua sont les deux trésoriers.

Le bureau du Cadre national de concertation des partis politiques est constitué de ces cinq conseillers, Dr Nouradine Delwa Kassire Coumakoye ; Abderaman Djasnabaille ; Malloum Abba Oumar ; Djividi Boukar Dibeing et du Dr Ahmed Djidda Mahamat.

Le ministre de l’Administration invite le Cadre national de concertation des partis politiques à se mettre résolument au travail afin de tenir le pari de l’agenda de la transition.