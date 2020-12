L’annonce a été faite au cours d’un point de presse organisé le 30 décembre 2020. Il sera désormais possible de se professionnaliser en masters pour les filières philosophie et histoire

Le doyen de la Faculté des sciences humaines et sociales (FSHS) de l’université de N’Djamena, Dr Dingaonarbé Faustin a fait savoir que la création des masters professionnels dans sa faculté entre dans le cadre de la professionnalisation des filières et la politique de développement. Elle vise également à ouvrir aux étudiants les portes de l’emploie qui se referment de plus en plus. La FSHS veut jouer un rôle de locomotive pour le développement économique du pays, explique le doyen.

Dans le master professionnel en philosophie et management on retrouvera les déclinaisons suivantes : droit, gestion, économie et communication. Le master prof en histoire regorgera, la documentation-archive et patrimoine. Il a été précisé que pour un début, tous ces masters se feront en langue française.