Tchad : les magistrats tiennent leur assemblée générale ce jour

En grève illimitée depuis le 28 juin dernier, les magistrats du Tchad se retrouvent ce 09 juillet 2021, pour une assemblée générale. La rencontre a été annoncée par deux plateformes

Le 07 juillet, le Syndicat des magistrats du Tchad (SMT) et le Syndicat autonome des magistrats du Tchad (SYAMAT), annonçaient dans un communiqué de presse, qu’ils se rencontreront pour une assemblée générale. L’ordre du jour sera précisé séance tenante. Mais au vue de l’actualité, l’on pense que les hommes en toge discuteront des conditions de reprises et de l’adresse de nouvelles recommandations.

Dans le communiqué du SMT et du SYAMAT, les magistrats reprécisent qu’ils sont en grève illimitée depuis le 28 juin 2021, pour protester contre l’ : « insécurité récurrente », dans l’exercice de leur fonction. Ces magistrats annonçaient, il y’a quelques jours qu’ils ont entamé des négociations, parmi les revendications plus de sécurité et à être armés.

La trêve d’activité des magistrats fait suite à l’assassinat, le 23 juin 2021, du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Oum-Hadjer, Ahmat Mahamat Hamba. Il avait été poignardé à mort par un justiciable.