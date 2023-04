Tchad : les magistrats réclament la suspension du sous-préfet de Mani

La réclamation a été faite à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire, réunissant deux syndicats des magistrats le 11 avril 2023.

Réunis en assemblée générale extraordinaire, le Syndicat des magistrats du Tchad (SMT) et le Syndicat autonome des magistrats du Tchad (Syamat) ont demandé que le sous-préfet de Mani, dans la province du Hadjer-Lamis, soit relevé de ses fonctions. L’administrateur civil avait décidé de suspendre le Juge de Paix de Mani. « Dans un Etat de droit, un sous-préfet se permet d’abuser de ses fonctions pour suspendre un Magistrat », déplore les deux syndicats.

Les magistrats du Tchad donnent également deux semaines au gouvernement pour satisfaire tous leurs points de revendication. Il s’agit entre autres, de la revalorisation des points d’indices des magistrats ; le non-respect du protocole d’accord du 04 novembre 2022 signé entre le gouvernement et les deux Syndicats des Magistrats ; la dotation totale des magistrats en armes de poing; la cessation définitive des fouilles, de désarmement et des persécutions intempestives des magistrats ; la restitution de toutes les armes des magistrats saisies; la construction immédiate d’un palais de justice de N’Djamena digne de nom et des autres juridictions.

Le communiqué précise que, ce délai vaut préavis de cessation de travail dans toutes les juridictions sur l’ensemble du territoire national.