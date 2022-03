Tchad : les lauréats professionnels de l’Education s’opposent à l’intégration à la fonction publique par concours

Ils l’ont fait savoir à l’issue d’une rencontre avec le ministre de l’Education national. Pour ces diplômés en attente d’intégration, les concours qui ont donné accès à l’école professionnelle sont suffisants.

Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Mog-nan Djimounta, a rencontré, ce mercredi 30 mars 2022, les responsables du Collectif des lauréats professionnels de l’Education en instance d’intégration à la Fonction Publique. Ces derniers ont expliqué leur situation au ministre et lui ont demandé de s’investir pour qu’ils soient satisfaits dans un meilleur délai. Ils ont signifié qu’ils sont contre la décision de recrutement par la voie de concours et demandent tout simplement son annulation.

Le coordonnateur du Collectif, M. Nanga Thierry, affirme que les professionnels de l’éducation ne passeront un autre concours pour être intégrés à la Fonction Publique. Car, les concours qu’ils ont passés pour être admis et formés à l’école professionnelle, sont suffisants pour leur intégration à la Fonction Publique, justifie-t-il. Pour lui, le concours dont on parle ne pourrait concerner que les généralistes et non ceux formés dans des écoles professionnelles.

Répondant à leurs préoccupations, le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, leur demande, de se calmer. Car, explique le ministre, pour l’instant, il n’est mentionné nulle part que les professionnels de l’éducation doivent passer le concours pour être recrutés. Pour le ministre, ils doivent attendre la mise en place de la commission technique chargée d’organiser ce concours, avant de réagir. C’est la commission technique qui va définir la faisabilité de ce concours, conclut le chef de département de l’Education et de la Promotion Civique.

Pour rappel, le 28 mars dernier, le président du Conseil militaire de transition a demandé de recruter 5000 diplômes à la Fonction publique. La consigne est que l’intégration se fasse spécifiquement par voie de concours.