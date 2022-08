Tchad: les lauréats de l’Ecole Inter-Etats des Douanes réclament leur intégration

Les diplômés de l’Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC demandent à être intégrés à la Fonction publique. C’était à l’issue d’une conférence de presse du 03 aout 2022 à N’Djamena.

Ils sont au total 56 lauréats l’Ecole Inter-Etats des Douanes (EIED) qui n’ont pas encore été intégrés à la fonction publique, malgré moult démarches. Or, le Tchad a toujours envoyé des stagiaires pour cette formation et les lauréats étaient intégrés aussitôt. « Nous regrettons et dénonçons le refus du gouvernement de la République du Tchad de nous intégrer à la Fonction publique, et ceci depuis 2012 jusqu’à nos jours », se lamente Bahati Klamti délégué de ces diplômés.

Ces lauréats expliquent qu’ils ont entamé des démarches sans succès, auprès de la Direction générale des services des douanes et des droits indirects, au ministère des Finances, ministère de la Fonction publique, l’Assemblée nationale, la Primature et la présidence de la République. Ils interpellent de nouveau le président du Conseil militaire de transition : « Malheureusement, nous constatons que la bonne volonté du PCMT de nous intégrer à travers une instruction donnée au ministre de la Fonction publique par le transfert de nos dossiers physiques en date du 31 janvier 2022 n’a pas été accomplie. »

Bahati Klamti Frédéric laisse entendre qu’ils n’organisent pas de manifestations publique parce qu’ils appartiennent au corps paramilitaire. Ces lauréats de l’EIED sont issus des cuvées de 2012-2013, 2019-2020 et 2020-2021.