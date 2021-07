Tchad : les lauréats de la première cuvée de l’ENASTIC de Sarh reçoivent leurs parchemins

Ils sont 38 lauréats, dont 21 en filière informatique et 17 en filière télécom à recevoir les diplômes de fin de formation ce mardi 06 juillet 2021 à l’ENASTIC de Sarh, province du Moyen Chari

Fin de formation pour les apprenants de la 1ère promotion du cycle de Diplômes de Techniciens Supérieurs (DTS), de l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l’Information et de la Communication (ENASTIC).

La ministre en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mme Lydie Béassoumda, a présidé ce jour, la cérémonie de remise de parchemins aux lauréats de la 1ère promotion du cycle de Diplômes de Techniciens Supérieurs (DTS) de l’ENASTIC. Le membre du gouvernement réitère, l’importance de l’apprentissage dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Cette cause est selon elle : « l’une des voies les plus crédibles », pour réaliser de grands défis liés au développement, à la consolidation de la paix, au renforcement et à la valorisation de nos diversités culturelles.

Le directeur général de l’ENASTIC, Dr Haggar Bachar Salim a, tenu à préciser aux lauréats que : « le DTS en informatique et en Télécom qu’ils viennent d’achever, visent à former des spécialistes en développement des applications informatiques et des spécialistes en télécommunication ».

Egalement présent sur les lieux, le ministre des Postes et de l’Economie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar, a laissé entendre que l’ENASTIC : « depuis sa création, ne cesse de prendre ses marques ». Il estime que, cette évolution traduit à suffisance le progrès réalisé pour l’encadrement et la formation des futurs cadres du pays.