Tchad : les journalistes peuvent désormais se procurer la carte professionnelle d’identité

A travers un point de presse, le processus de délivrance de la carte de presse a officiellement été lancé ce mercredi 15 juillet à la maison des médias par la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (Hama).

La Commission nationale de la carte nationale d’identité du journaliste professionnel (CNCIJP), ouvre officiellement ses portes aux journalistes qui veulent se procurer la carte de presse. Néanmoins, l’acquisition de ladite pièce est conditionnée par un certain nombre de préalables a fait savoir le président de la commission, Abdéramane Barka

D’après lui, pour tout candidat à l’obtention de la carte d’identité professionnelle du journaliste adresser sa demande à la commission avec les pièces suivantes, une copie de son contrat de travail, une copie recto verso de sa carte d’identité nationale ou de son passeport, une copie de ses trois derniers bulletins de salaire, un certificat de l’employeur spécifiant exactement la fonction exercée et le montant des appointements, un curriculum vitae, un certificat de l’employeur certifiant que le journalisme est bien la formation principale et régulière , un certificat de l’employeur précisant, outre la qualification exacte le montant des perçus sur une période pour les collaborateurs rémunérés à la pige, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité , une copie du titre de séjour et de la carte de résidence pour les journalistes étrangers, deux photos d’identité et enfin 3000Fcfa de frais de dossiers

Abdéramane Barka, président de la CNCIJP a précisé que, la carte identité du journaliste professionnel est délivrée aux journalistes professionnels et aux journalistes assimilés. A l’exclusion des agents de publicité et tous ceux qui ont en apporte à un titre quelconque une collaboration occasionnelle. Aux journalistes pigistes, enfin aux journalistes correspondants de presse