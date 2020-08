Tchad : les jeunes font naître le Mojact, une nouvelle plateforme

Une nouvelle plateforme des jeunes tchadiens a été présentée ce 25 août au cours d’un point de presse à N’Djamena. Elle est baptisé, le Mojact (Mouvement jeunesse actions citoyenne), avec pour slogan: »une jeunesse modèle au service de la nation »

Son coordonnateur est Dingamnaiël Kaldé Lwanga, la communication de ce jour consistait à présenter la plateforme à la presse. Le coordonnateur a fait savoir qu’il existe en version physique et virtuelle. Le Mojact vient œuvrer dans le cadre du développement et promouvoir l’émancipation de la jeunesse. Il regorge en son sein, des jeunes médecins, des journalistes, des juristes entre autres. C’est dans l’unanimité que ces derniers ont mis sur pied la plateforme physique et digitale.

Le Mojact est une plateforme qui vient en réponse aux nombreux problèmes qui entravent le développement et le plein épanouissement des jeunes a précisé Dingamnaiël Kaldé Lwanga : « il s’agit de la perspective limitée de cette jeunesse, de faible niveau d’éducation en raison d’un système éducatif engorgé par l’explosion démographique, la liberté de circulation entravée par la sécurité », souligne-t-il.

Le coordonnateur du mouvement ajoute que l’objectif de la création de Mojact est de : « désarmer le cœur de la jeunesse tchadienne pour un bon vivre-ensemble, une cohabitation pacifique et contribuer à la consolidation de la paix. » La plateforme lancera ses activités dans les jours à venir en présence des partenaires, informe le coordonnateur.