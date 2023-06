Tchad : les jeunes du Mandoul font le bilan des massacres du 25 mai

Les organisations des jeunes de la province du Mandoul condamnent le massacre des populations par des présumés éleveurs et présentent le bilan des dégâts enregistrés suite au drame.

Dans un communiqué produit le 31 avril 2023, Le réseaux des associations des jeunes des six départements de la province et le Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT) section du Mandoul condamnent le massacre des citoyens à Bouna dans les villages Bara 2 , canton Bengoro le 25 Mai 2023 causant.

D’après ces organisations de jeunes, onze cultivateurs ont été tués par les présumés éleveurs. Parmi lesquels trois élèves. Le communiqué précise qu’au rang des victimes on compte, un homme de 55 ans, Toingar Ndera, père de 25 enfants. La plus jeune des victimes est Song- Are Sortoguini (15 ans), élève en classe de 6ème. Ils font également état des pertes des biens matériels. Notamment, 91 bœufs, 2 motos, une charrue, 4 sacs d’arachides décortiqués, une somme de 15.000F, un manteau et des champs dévastés. « Tous ces biens sont emportés par ces présumés assassins éleveurs. Parmi les onze (11) victimes, nous avons enregistrés dix (10) jeunes sur les quels trois (3) élèves », détaille le document.

Les jeunes de cette partie du pays exhortent le gouverneur à faire récupérer les 91 bœufs et d’autres biens emportés par ces présumés assassins car la population compte énormément sur eux pour reprendre avec les activités champêtres.