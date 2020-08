Le général de corps d’armées, Idriss Deby Itno a interpellé la jeunesse tchadienne sur les principes fondamentaux qui constitue une nation. Ce mardi 11 août, au cours de sa cérémonie d’élévation à la dignité de Maréchal du Tchad.

«Chers jeunes, dans un passé très récent, vos aînés ont goûté au fruit amère de la guerre, de la haine, de la déchirure, de l’exil et de la misère crasse », a déclaré le chef de l’Etat. Elle invite la jeunesse à comprendre que son devenir est intrinsèquement lié à l’avenir du pays. « Ne gâcher pas votre trésor le plus précieux, c’est-à-dire le Tchad », conseille-t-il, par « inconscience ou par des comportements dont vous ne maîtrisez pas la corrosivité sur la coexistence nationale ». Il demanda à la jeunesse de comprendre qu’il n’existe pas « un Tchad de secours », le Tchad est unique et irremplaçable.

« Les jeunes doivent être aux avants postes pour défendre leur pays, en s’opposant aux discours de haine et de division », ces derniers doivent mener les actions de développement et s’engager dans la lutte contre l’insécurité et l’intolérance, précise-t-il.

Il exhorte également les membres de son gouvernement à apporter un coup de pousse : « le gouvernement actuel qui est plus rajeuni que jamais, doit améliorer les conditions permettant à notre jeunesse de prendre en main le destin de son pays et de s’épanouir ». Il a également insisté sur la « dilapidation des deniers publics, la corruption, la gabegie, le clientélisme et la concussion ». Toutes ces mauvaises pratiques sont aux antipodes de la dignité qui doit être notre code de valeurs communes. « Seuls les objectifs en lien avec l’intérêt supérieur du pays doivent focaliser nos attentions. Nous ne devons en aucune manière trahir le pacte républicain, à la base de la nouvelle république qui nous impose de bâtir un État fiable et durable jouissant de toute sa prestance », note le chef de l’Etat en insistant sur le fait que la devise doit déterminer toutes les actions pour les générations actuelles et postérité.