Tchad : les jeunes doivent entreprendre pour sortir le pays de l’indépendance alimentaire

A l’occasion de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, une conférence débat a été organisé le 12 août 2021, à la Bibliothèque nationale à N’Djamena par le ministère de la jeunesse

Le thème retenu pour cette conférence débat était : « Transformer les systèmes alimentaires : les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète ». Plusieurs points ont été développés. Parmi lesquels celui sur ‘’les enjeux, les défis et perspectives de la transformation du système alimentaire’’, développé par l’agronome Dr Zakaria Ousmane. Dans sa prise de parole, il a rappelé les potentialités que regorges le Tchad pour parvenir à une indépendance alimentaire. L’agronome a laissé entendre que dans la logique de la transformation le Tchad peut créer 250 unités.

Et ce n’est pas tout. Il ajoute que chaque unité peut procurer 1000 emplois en amont et en aval de la production. Le Dr Zakaria Ousmane pense que le Tchad peut mettre en valeur ses potentialités et relever le défi de l’autonomie alimentaire si elles sont bien exploitées. Il invite les jeunes à entreprendre car, c’est selon lui, la seule voie pour sortir le Tchad de sa dépendance alimentaire.

Mme Kodji Nedoumal Marie, a développé un thème sur la transformation locale des produits alimentaires. Selon elle, de par son expérience en tant que transformatrice, les produits tchadiens sont riches, et même transformés de manière artisanale, ils apportent les nutriments essentiels. Elle a déploré le fait que les Tchadiens ont tendance à négliger les produits locaux au détriment des produits manufacturés.