Ils s’insurgent contre la suspension illégale en 2008 du maire de Mbikou, Mbailaou Betolum par le préfet du département de la Nya, Hissein Ali Alfidel. Ils font savoir que le préfet refuse de rétablir le maire malgré la correspondance du ministre de tutelle

Dans un communiqué de presse des jeunes de la commune de Mbikou, département de la Nya, province du Logone oriental dont copie nous est parvenu, il est exigé le rétablissement immédiat de Mbailaou Betolum Urbain. D’après la note, ce dernier aurait été suspendu par le préfet de la Nya. Ces jeunes estiment que cette suspension est illégale et invitent le préfet à revenir sur sa décision.

Le collectif de jeunes dénonce le mutisme du préfet face au recours du maire. Ils font savoir que, malgré une correspondance du du ministre de l’administration du territoire et des collectivités décentralisés adressée au gouverneur de la province du Logone oriental, lui demandant d’instruire au préfet de trouver une solution locale pour rétablir le maire, ce dernier a refusé.

D’après le communiqué, Nya, Hissein Ali Alfidel, préfet du département de la Nya a piétiné le décret du président de la République, défié les autorités administratives en nommant respectivement B. Daniel et Djikolum Théodore au poste de président et secrétaire général à la tête de la commune par arrêté n°130 du 8 juillet 2020, alors que Mbailaou Betolum et son équipe ont été nommés par Décret 868 du 13 avril 2015.

« Nous les jeunes de MBinkou, soucieux du développement socio-économique de notre commune dans l’atteinte des objectifs du développement durable du millénaire à l’horizon 2030 prôné par les hautes autorités décidons de l’annulation pure et simple de la nomination de B Daniel et D Théodore. Les jeunes du MPS de la circonscription demandent le rétablissement immédiat de maire Mbailaou Betolum Urbain.