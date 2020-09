Il s’est ouvert ce mardi 29 septembre à Faya, un atelier de formation en prévention et résolutions des conflits. 50 jeunes de seront édifiés pendant deux jours sur les notions de préventions et résolutions de conflits

Cette séance d’apprentissage est une initiative de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), via son projet « Habiliter des jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix ». L’atelier de formation en prévention et résolutions des conflits vient renforcer les capacités des membres des structures communautaires et des jeunes dans les domaines de la prévention et la résolution des conflits dans l’optique de mettre sur pied des mécanismes d’engagement et de dialogue

Le chef de base de l’OIM de Faya, Eli Ztorche explique la session est prévue pour deux jours et se fera par session. Un enseignement de qualité sera dispensé sur des thématiques phares. Notamment la prévention et la réduction des conflits, les mécanismes de gestion des conflits, la communication, la négociation

Représentant le gouverneur de la province du Borkou au lancement des travaux, le secrétaire général de la province, Abakar Hissein Didigui apprécie le rôle que joue l’OIM dans la promotion du dialogue sociale et la stabilisation de la paix.

A la suite de cette formation les bénéficiaires devront se conduire en artisan de paix.