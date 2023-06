Tchad : les influenceurs édifiés sur les maladies évitables par la vaccination

C’est une initiative du ministère de la santé publique et de la prévention, le ministère de la communication et l’Unicef, au bénéfice de 40 influenceurs, blogueurs, journalistes et artistes.

Du 06 au 08 juin 2023, une opération de renforcement de capacité est organisée en faveur de 40 influenceurs, blogueurs, Influenceurs, U-reporters et médias en ligne sur la problématique de la vaccination contre la polio et les autres maladies évitables par la vaccination. Ces assises ont pour objet de contribuer à faire vacciner 100% des enfants de 00 à 59 mois lors des campagnes de vaccination contre la polio prévues cette année. Les particpants sont édifiés sur la réalisation de vidéo, la prévention et le tracking des fausses rumeurs.

Il sera aussi question de renforcer les compétences techniques des bénéficiaires afin de produire et de publier 480 éléments notamment des vidéos, images, articles et visuels de sensibilisation à la vaccination contre la polio et les autres maladies évitables par la vaccination.

Le directeur de la coopération du ministère de la communication, Kondol Abanda Dieudonné souligne que cette formation a pour objectif de sensibiliser à travers les réseaux sociaux, mais surtout de tracker des fausses rumeurs sur la vaccination contre la polio et les autres maladies évitables par la vaccination.

La directrice de la vaccination, Dr Mbailamen Demia Antoinette indique pour sa part que, les médias sociaux sont aujourd’hui, un outil incontournable d’informations non négligeable pour la population et surtout qu’ils ont été le canal privilégié pour la propagation de la désinformation relative à la vaccination et il est nécessaire de les impliquer dans la stratégie nationale de lutte contre la désinformation relative à la vaccination.