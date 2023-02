Tchad : les handicapés revendiquent des places aux instances de prise de décision

Les personnes à mobilité réduite du Tchad demandent une meilleure implication dans les unités de prise de décisions. Elles se sont exprimées dans le cadre de la Journée nationale des personnes handicapées.

L’édition 2023, de la Journée nationale des personnes handicapées célébrée le 7 février 2023, est placée sous le thème : « Problèmes des organisations des personnes handicapées dans la société tchadienne. » Cette année, le lancement des activités s’est tenu Laï dans la Province de la Tandjile.

Les intervenants ont édifié les personnes à mobilité réduite sur les enjeux et la place des personnes handicapées dans le développement local, les réalisations, perspectives et recommandations en termes de la promotion dans le processus du développement local. Ce thème a été développé par, Ahmat Doucia, cadre du ministère du Genre et de la Solidarité nationale.

Le conférencier a également relevé les forces et les faiblesses des personnes handicapées. Il relève entre autres : « les ressources humaines compétentes, l’éparpillement, la résistance à l’alternance et le manque de circulation au niveau interne envers d’autres structures sœurs. »

Pour Layrim Francois, directeur de la Protection et de l’inclusion des personnes handicapées, c’est l’ultime occasion que le gouvernement offre pour en débattre de toutes les préoccupations et d’en dégager les solutions susceptibles de réduire vos souffrances.