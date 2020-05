Tchad : les groupements féminins bénéficieront d’au moins 30% sur la rétrocession des tracteurs

Le gouvernement à travers le CGCS a décidé de rétrocéder plus de 1000 tracteurs aux producteurs à un coup largement subventionné dans le respect de l’équité sociale et géographique

La décision de rétrocéder des tracteurs aux producteurs instruit par le président Idriss Deby, fait suite au plan opérationnel soumis par le ministère en charge de l’agriculture au Comité. L’annonce a été portée dans le communiqué du Comité de gestion de crise sanitaire (CGCS) rendu public le 26 mai 2020.

Ainsi, il a été demandé selon le communiqué, de procéder à la rétrocession de plus de 1000 tracteurs aux producteurs à un coup largement subventionné dans le respect de l’équité sociale et géographique. Une priorité doit être accordée aux groupements féminins qui doivent bénéficier d’au moins 30% des cessions. Le produit de cette rétrocession sera injecté dans d’autres activités du secteur, est-il précisé.

Le communiqué demande également l’acquisition selon des mécanismes transparents instruits et en urgence, d’un complément de 10 000 tonnes de semences maraichères et pluviales, 40 000 litres d’insecticides et produits anti antiacridiens, 50 tonnes de fongicides, 3000 kits traitement et 5000 charrues à traction animale.

La note demande par ailleurs de doter les producteurs maraîchers en matériels, de doubler le nombre de conseillers agricole de traitement et subvenir à leur besoin en moyens de transports adaptés et le financement des missions d’encadrement et de suivi dans tout le pays. Le CGCS n’a pas perdu de vue la circulation des personnes à la nécessaire mobilité des paysans, des producteurs et de la main d’œuvre agricole.