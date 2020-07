Tchad : les garages, maisons de fortune anarchiquement construit à Grédia seront déguerpis

La déclaration a été faite le 20 juillet par Le délégué général du gouvernement près de la commune de N’Djamena Mahamat Zen Elhadji Yaya. Il est allé s’enquérir de la situation en compagnie du maire de la ville

Suite aux altercations observées au marché Champ fil la semaine dernière, le délégué général du gouvernement près de la commune de N’Djamena a fait une descente sur le site pour constater de son propre chef. Il explique : « Quand on a analysé la situation au fond, on s’est rendu compte qu’en réalité il n’y avait pas une altercation directe entre le militaire et la victime. Il y’avait plutôt une interférence des gens qui étaient venus d’ailleurs. Ce sont ces derniers, les personnes droguées qui ont envenimé la situation ». D’après lui, ce sont des personnes de mauvaise foi qui seraient à l’origine de l’incident ayant causé la mort de la victime du militaire. Il ajoute que ces derniers se livrent à la pratique des activités illicites dont la vente de drogues qui concourent à l’instauration d’un climat d’insécurité

Mahamat Zen Elhadji Yaya fait savoir qu’il va restaurer l’autorité de l’Etat : « toutes les mesures sécuritaires seront prises pour que la situation soit rétablie et que les gens soient dégagés dans les meilleurs délais », déclare-t-il. Il a indiqué que cet espace appartenant à l’Etat sera récupéré dans de brefs délais. Les garages, et les taudis anarchiquement installés autour de Grédia seront déguerpis, a clamé le délégué.

Dans un communiqué parallèle, le maire de N’Djamena, Oumar Boukar a instruit les garagistes, mécaniciens, propriétaires des maisons de fortune, commerçants « qui occupent anarchiquement et exercent illégalement des activités aux abords de la route du côté Est du marché Champ de fil, Gredia, de libérer immédiatement les lieux. « Tout contrevenant s’exposera à la rigueur de la loi », précise la note