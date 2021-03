Tchad : les forces de l’ordre présent au QG des Transformateurs ont quitté les lieux

Assigné à résidence depuis le 6 mars 2021, le président des Transformateurs et ses militants ont été libérés ce mardi 09 mars 2021. Les éléments du Groupement mobile d’intervention de la police (Gmip) ont levé le camp

« Peuple du Tchad, grâce à vous, l’impossible d’hier devient possible. Ils sont partis à 2h ! Venez au siège pour un merci et d’actions futures à #16H », a déclaré Succès Masra, président du parti les Transformateurs dont la candidature a été rejeté par la Cour suprême. Il convie les militants de sa formation politique à une réunion cet après-midi.

Les éléments des forces de l’ordre et de sécurité avaient encerclé le siège des Transformateurs suite à la cérémonie d’hommage rendue à la mère de l’opposant Yaya Dillo. Les militants coincés ont été privés d’électricité, de visites et d’eau. Ils ont été libérés suite aux appels multiformes de certains hommes politiques des acteurs de la société civile tchadienne, des défenseurs des droits de l’homme et de la communauté internationale.

Des manifestations ont été annoncées pour ce jour pour protester contre la privation de liberté. Les militants de ce parti ont indiqué qu’ils poursuivront les réclamations jusqu’au départ d’Idriss Deby. Succès Masra quant à lui continue à appeler à une mobilisation dans tout le pays.