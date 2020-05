Tchad : les forces de l’ordre et de sécurité arrêtent des trafiquants d’armes

C’était au cours d’une opération lancée par les forces de défense et de sécurité le 24 mai, 5 présumés malfrats ont été appréhendés dans le Logone oriental, ils détenaient des armes de pointe et de munitions

L’opération s’est déroulée à Mbitoye, localité située à la frontière entre le Tchad et la RCA dans le département de Mont de Lam, province du Logone oriental. Le gouverneur de la circonscription administrative, Moussa Haroun Tirgo a présenté ces derniers à la presse ce 25 mai 2020.

Le gouverneur a expliqué au cours de la cérémonie de présentation de ces malfrats, que c’est suite à un constat inhabituel dans la circonscription que les autorités ont décidé de lancer l’opération. C’est alors que les forces mixtes installées à la frontière ont lancé une embuscade et traqués les présumés malfrats. Ils étaient à bord de quatre motos, trois ont pu s’échapper et une a été appréhendée. Au total treize armes lourdes et des munitions ont été récupérées, le reste de la cargaison a été emporté par ceux qui se sont échappés en direction de la République centrafricaine. Cette information a été confirmée par le numéro 1 de la province.

Moussa Haroun Tirgo s’offusque : « le moment où le président de la république, chef de l’Etat est en train de faire face avec Boko Haram et le coronavirus, malheureusement à notre grande surprise, des individus mal intentionnés aux ambitions obscures poignardent le pays dans le dos ». Le patron de la province a précisé que les recherches se poursuivent pour débusquer ceux qui se sont enfuient et leurs potentiels complices.

Il invite par les autorités administratives et sécuritaires à plus de vigilance.