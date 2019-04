Tchad : les forces de l’ordre de la ville de Sarh reçoivent des motos

Les forces de défense et de sécurité de la ville de Sarh ont été équipées en début de semaine dernière en moyens roulants afin de renforcer les patrouilles et la sécurité des personnes et des biens. Dix motos ont été remises aux bénéficiaires par le Gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abadi Sayir Fadoul.

Ces engins roulants permettront aux forces de défense et de sécurité de mieux se déployer dans les départements de Barh Kôh et de Grande Sido, notamment pour démanteler les réseaux de malfaiteurs et voleurs de bétails.

Le déplacement dans certaines zones est inaccessible en véhicule, contrairement aux motos qui sont plus adaptées à l’état de certaines pistes. « Par rapport à la situation de vols qui prévaut dans la Grande Sido, l’Etat vient de nous acheter dix motos qui vont être restituées aux deux départements. Notre profond souci est de pouvoir entretenir ces motos. Si aujourd’hui on achète ces motos, c’est d’abord pour garantir la sécurité des citoyens, sans oublier leurs biens », a déclaré le Gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abadi Sayir Fadoul.

Les responsables de la sécurité ont été appelés à respecter les instructions adressées aux préfets des départements de Barh Kôh et de Grande Sido.