A travers un point de presse organisé le 15 septembre 2020, les étudiants en médecine, niveau 3 et 4 de l’université Adam Barka d’Abéché (UNABA) ont présenté les conditions à remplir pour la levée de la grève

En grève depuis le 05 mars 2020, les apprenants en médecine d’Abéché ont fait une communication hier. Ils ont fait savoir que les difficultés qui ont poussé à la sont d’ordres éducatifs et administratifs.

Dans la déclaration, les médecins en herbe de l’UNABA évoquent, le retard des cours, l’élasticité des années académiques inexpliquée, la fusion des promotions. Notamment la première et la deuxième et la troisième et la quatrième. Aussi le manque des niveaux 2 et 6. Ils font également état du manque d’enseignants permanents et le non suivi des stages à l’hôpital provincial de la circonscription.

Ils regrettent que malgré les multiples rencontres avec l’administration, aucune solution n’a été trouvée, d’où, la poursuite de la grève. Ces étudiants indiquent qu’ils ont déposé une note au gouvernorat sans suite favorable.

« Nous voulons immédiatement que l’administration puisse trouver des solutions concrètes pour mettre fin à cette grève. Nous voulons juste réussir parce que la réussite n’’est pas une marchandise, ce n’est pas négociable, elle est faisable », ont conclu ces apprenants.