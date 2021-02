Tchad : les étudiants annoncent un forum national pacifique

Il se tiendra du 10 au 13 mars 2021, le forum pacifique des étudiants chrétiens et musulmans des universités du Tchad. L’annonce a été faite le jeudi 18 février 2021 par le bureau exécutif

Placé sous le thème : « la jeunesse estudiantine face aux défis de développement socio-économique et culturel, gages de la paix et de l’unité national », le forum de l’Union nationale des jeunes étudiants chrétiens et musulmans des universités du Tchad (UNJECMUT), entend impulser une nouvelle dynamique.

Le vice-président de L’UNJECMUT, Issangwai Doumro invite les étudiants à participer massivement à ce forum, qui permettra d’ébaucher une feuille de route en faveur de l’étudiant tchadien pour les années à venir. Il explique que leur mission est axée sur la cohabitation pacifique, l’unité nationale, le dialogue intergénérationnel et interreligieux, le dynamisme croissant pour la promotion et le développement de la jeunesse estudiantine et d’autres valeurs humaines.



Des activités favorables à la promotion de la culture de la paix, de l’unité nationale et du développement de l’élite estudiantine, sont également prévues.