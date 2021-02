Tchad : les Etats-Unis demande à Succès Masra de quitter son périmètre de sécurité

Un communiqué de presse de l’ambassade des Etats-Unis au Tchad, publié le 11 février 2021, demande au leader des Transformateurs, Succès Masra de quitter son périmètre et exige du gouvernement tchadien sa protection

« Les Etats-Unis soutiennent fermement les droits des citoyens tchadiens à la manifestation pacifique et à la liberté de réunion, tels que garantis dans la Constitution du Tchad et dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance », écrit le Chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis au Tchad, David Gilmour

Il invite le gouvernement du Tchad à respecter l’Etat de droit et à garantir un processus judiciaire transparent et équitable pour les personnes détenues à la suite des récentes protestations.

« Alors que les Etats-Unis défendent les valeurs démocratiques, nous ne pouvons pas héberger le Dr Masra dans le périmètre de sécurité de notre mission diplomatique. Nous avons demandé au Dr Masra de quitter l’ambassade », souligne le communiqué.

Le samedi 6 février 2021, le Dr Succès Masra a cherché refuge dans le périmètre de sécurité de l’ambassade des Etats-unis. L’ambassade a demandé et reçu l’assurance du gouvernement tchadien que le Dr Masra Succès ne serait pas arrêté s’il quittait l’ambassade et qu’il serait autorisé à rentrer chez lui sans entrave.