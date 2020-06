Tchad : les enseignants se forment sur la gestion et l’administration des plateformes éducatives

La formation a pour objectif de renforcer les capacités des agents du ministère de l’éducation nationale et l’intégration des moyens numériques dans l’approche pédagogique au Tchad

Dans le cadre de la poursuite des activités pédagogiques, l’Agence pour le développement des technologies de l’information et de la communication (Adétic) forme les enseignants sur la gestion des plateformes numériques. Les travaux ont débuté le 2 juin 2020 à la direction générale des examens et concours de N’Djamena. Ledit apprentissage s’inscrit dans la recherche des voies et moyens pour permettre aux élèves de récupérer l’année, plusieurs semaines après la fermeture des établissements en raison de la covid-19.

Les responsables du ministère de l’éducation souhaitent que cette approche permette de répondre aux attentes des autorités, en matière d’acquisition du savoir

Le directeur de l’agence pour le développement des technologies de l’information et de la communication Abakar Nair informe que les cours sont déjà disponibles sur la plateforme en supports audiovisuels et en fichier PDF téléchargeable. Les principaux usagers de cette plateforme, sont les élèves des niveaux élémentaires, moyens et secondaires ; le site est consultable sur www.edutchad.com notifie le directeur.