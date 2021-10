Tchad : les enseignants revendiquent plus d’attention sur leur condition

Ce jour, mardi 05 octobre est célébrée la journée mondiale de l’enseignant. Les enseignants du Tchad profitent de l’occasion pour revendiquer des meilleures conditions de travail.

« Fournir les meilleures conditions de vie et de travail pour exercer leur profession. » Tel est le thème de la journée internationale de l’enseignant, édition 2021. Le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) a fait une doléance. Il demande au gouvernement d’accorder plus d’attention à la condition de l’enseignant tchadien.

Le président du SYNECS, Dr Guirayo Jérémie note que, « beaucoup reste à faire en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel ». Les lauréats du CAMES et du CSUE du Tchad sont les plus mal traités dans les milieux académiques de la sous-région. Regrette-il. Dr Guirayo Jérémie sollicite du gouvernement, une revalorisation primes et indemnités.

Le SYNECS demande le renouvellement de la bourse CONFOFOR. Une promesse l’ancien président, Idriss Deby Itno. Pour permettre au pays d’avoir des enseignants de rang magistral. Le SYNECS demande également de signer le décret sur le minimum horaire et le statut autonome des enseignants du supérieur.

Le patron du SYNECS se réjouit de l’application du protocole d’accord du 9 janvier 2020. Dr Guirayo Jérémie demande de rendre effectif l’application des derniers points de revendication.