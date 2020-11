Tchad : les enseignants contractuels du Mayo Kebbi Ouest sont en grève

Ils ne se sont pas rendus dans leurs établissements respectifs ce lundi 23 novembre. Les enseignants communautaires du Mayo-Kebbi Ouest revendiquent la satisfaction totale de leurs droits

Les enseignants communautaires des établissements publics et privés et les élèves maitres de l’Ecole normale d’instituteurs de Pala ont démarré une grève sèche et illimitée ce lundi 23 novembre 2020. Ils ne comptent pas reprendre les activités avant la satisfaction totale de leurs droits. Entre autres : « plusieurs mois d’arriérés et subsides ».

Ces instituteurs contractuels et subventionnés ont émis un préavis le 12 novembre dernier via un communiqué de presse. La note a précisé que la cessation de travail concerne tous les contractuels de la circonscription administrative. Le sieur Amoula a été désigné comme président du comité de gestion de ma grève.

Précisons que les enseignants communautaires jouent un rôle significatif dans l’épanouissement éducatif à Pala en particulier et dans la province en général. Ils occupent le plus grand quota dans certains établissements.