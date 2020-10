Tchad : les élèves et étudiants sont sensibilisés sur le vivre-ensemble

L’Association des jeunes tchadiens dénommée, Libre Afrique Tchad organise depuis le 14 octobre 2020, une campagne de sensibilisation sur les notions de vivre-ensemble dans les Lycées de N’Djamena

La caravane est placée sous le thème : « Vivre-ensemble et tolérance au Tchad », elle a été au cours d’un point de presse tenu par Josué Koumnobeye Nekoura le vice-président de ladite association. Un accent est mis sur les défis sécuritaires, sociaux, humains et développementaux. Cette campagne veut éviter aux jeunes élèves de tomber sur le coup du repli identitaire, du terrorisme, du repli identitaire, des conflits intercommunautaires et du régionalisme, fait savoir Josué Koumnobeye Nekoura, vice-président de l’association.

L’association, Libre Afrique Tchad a insisté sur le terrorisme. Elle fait savoir que les groupes terroristes se servent de la division des populations pour imposer leurs idéologies et se positionner au Tchad. Le vice-président invitent les tchadiens à consolider les liens pour barrer la route au terrorisme limiter les pertes en vies humaines et matérielles. Elle craint une possible incursion des groupes djihadistes au Nord du Tchad, à la frontière avec la Lybie. Il redoute également la présence de Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad.

Le vice-président de l’association a souligné que, tant que la situation sécuritaire en Lybie n’est pas réglée, il faut craindre une nouvelle incursion des mouvements terroristes et trafiquants de tous bords sur le sol tchadien. La première phase de cette caravane est prévue du 14-au 16 octobre 2020.