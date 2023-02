Tchad : les éléments de l’armée ont tué par pendaison 11 personnes (LTDH)

La Ligue tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH), fait savoir que les éléments de l’armée nationale tchadienne (ANT), ont procédé à la pendaison de onze (11) paisibles citoyens.

« Les éléments de l’Armée Nationale Tchadienne (ANT) en opération dans le Lac ont procédé à la pendaison de onze (11) paisibles citoyens dont quatre (4) membres du comité d’autodéfense du village Barkarom dans la sous-préfecture de Ngouboua/Département de Kaya. », peut-on lire dans le communiqué de la LTDH du 1er février 2023.

La ligue d’ajouter que c’est sur instruction du Commandant de Régiment, Colonel Alhadji Brahim Alias Takoul-Takoul que c’est : « les victimes ont été soumises à des actes de tortures après leur arrestation et détention au camp militaire pendant dix-sept (17) jours. »

« Après leur exécution par pendaison, les corps des victimes ont été enterrés clandestinement dans un charnier. »

Alertés par l’attroupement et les cris des hyènes, les parents des victimes ont découvert cinq (5) corps dévorés. Les six (6) autres ont été exhumés et inhumés dans un cimetière du village sur autorisation dudit Commandant de Régiment.

La LTDH promet la publication d’un rapport détaillé sur ce massacre dans un bref délai. Et exige du gouvernement la poursuite des auteurs et leurs complices afin que justice soit rendue; demande une enquête indépendante et impartiale pour faire toute la lumière sur les violations graves des droits de l’Homme en lien avec la lutte contre le terrorisme au Tchad.