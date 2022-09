Tchad : les églises et missions évangéliques quittent les travaux

L’Entente des églises et missions évangéliques au Tchad (EEMET) a annoncé son retrait des assises du Dialogue national inclusif et souverain. La nouvelle a été rendue publique le 08 septembre.

C’est à travers un communiqué de presse que l’église protestante annonce la suspension de sa participation au Dialogue national inclusif et souverain en cours. Le départ fait suite au refus de tenir en compte des interpellations des leaders de cette obédience religieuse. Notamment, le non-respect des engagements visant à réviser le règlement intérieur et le réaménagement du présidium. L’EEMET refuse d’être : « rangé du côté de ceux qui cautionnent l’injustice et l’inégalité.»

Pour cette église, le peuple attend beaucoup de ce dialogue et nourrit l’espoir que les conclusions des assises permettent de rétablir l’ordre constitutionnel, la justice, l’égalité. L’équité, la vérité, la réconciliation et la fin des conflits agriculteurs-éleveurs.

Elle regrette : « malheureusement que cette interpellation n’a pas trouvé un écho favorable. C’est pour cela qu’après une large concertation le mercredi 7 septembre 2022, l’Eglise protestante au Tchad décide de suspendre sa participation pour ne pas être rangé du côté de ceux qui cautionnent l’injustice et l’inégalité. »

Quelques jours avant, c’est l’église catholique qui annonçait son retrait des travaux du DNIS.