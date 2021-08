Tchad : les dépouillements des copies du Baccalauréat ont débuté

Le constat a été fait le 13 août 2021 par le secrétaire d’Etat à l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Saleh Bourma, après sa tournée de travail dans différents centres de correction

Pour corriger les épreuves écrites du baccalauréat, 2500 enseignants ont été sollicités cette année et également 200 membres du secrétariat sont mobilisés pour la suite du travail. Les correcteurs sont répartis dans quatre centres à savoir: lycée Sacré Cœur, le Collège Évangélique, le lycée Ibnou Cina et le Complexe Maharif.

Au niveau de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (Onecs), le secrétariat a d’ores et déjà commencé avec le dépouillement des copies. Pour constater l’évolution du travail, le secrétaire d’Etat à l’Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Saleh Bourma et le secrétaire d’état à l’Enseignement Supérieur, à la Recherche Scientifique et à l’innovation, M. Mamadou Gana Boukar, se sont rendus à l’ONECS et sillonné les différents centres de correction. Ils ont encouragé les responsables du jury, les membres du secrétariat et les correcteurs qui accomplissent consciencieusement leurs tâches.