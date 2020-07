Tchad : les départements du Logone occidental bénéficient des équipements agricoles et en énergie solaire

C’est un don de la Fondation Grand cœur en partenariat avec l’association la plume pour la culture et le développement et Alnadji Charity, dans le cadre du projet FOPAMOU 2

L’offre est constituée des machines à mil et des kits solaires. Notamment 34 ouvrages hydrauliques dont sept châteaux d’eau réhabilitée et 34 kits d’éclairage solaire destinés aux chefs de villages et chefs ferriques Les matériels ont été remis aux chefs des cantons et aux groupements féminins.

Les bénéficiaires directes sont les départements de Ngorkosso, Guni River et le Lac way, dans la province du Logone occidental. Les donateurs ont fait savoir que cette initiative s’inscrit dans la vision de développement du monde rural. Ils ont invité les bénéficiaires à en faire bon usage.