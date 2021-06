Tchad : les délestages incessants perturbent le fonctionnement des radios privées

Après les radios »Dja FM » et »Kar Uba » à Moundou, la radio »Vision FM » a cessé d’émettre ce mercredi 02 juin 2021. Ces médias sont confrontés à des problèmes techniques, liés aux délestages incessants

Au Tchad, des radios communautaires, associatives et confessionnelles arrêtent la diffusion. Leurs appareils ont subi l’impact de la mauvaise qualité d’électricité et des délestages récurrents. Après la fermeture de porte, de l’une des toutes premières radios privées du pays « Dja FM », la radio Vision FM annonce également qu’elle arrête d’émettre dès ce jour. Les patrons de ces médias expliquent que malgré les challenges, il leur est difficile de continuer à émettre dans des conditions peu favorables.

Suite à la panne technique qui a détruit des composantes de son émetteur, la plus vielle radio privée « Dja FM » a de son côté, cessé d’émettre depuis le 27 mai 2021. La coordonnatrice de ladite radio, Zara Mahamat Yakhoub explique : « cette panne est la résultante de difficultés accumulées, ces dernières années, et aggravées par le Covid-19. D’ailleurs pour y faire face, nous avons même compressé les personnels. Malgré cela, nous n’avons pas pu remonter la pente puisque les coupures intempestives d’électricité nous obligent à utiliser des générateurs». « Entre les pannes incessantes du générateur électrique et les coupures d’électricité, notre émetteur a reçu un choc qui a détruit certains composants », regrette-t-elle.

Le PDG du Groupe Média Visionnaire, Allahondoum Juda a également fait une communication ce jour pour annoncer la triste nouvelle aux nombreux auditeurs de sa radio : « En raison des délestages récurrents dans le secteur de notre siège, et suite à la panne du générateur de 13 KVA qui alimente la Société Média Visionnaire (SOMEVI), nous vous informons que les productions sont suspendues à compter de ce jour 02 juin 2021 et ce, jusqu’à nouvel ordre. Veuillez nous en excuser du désagrément que cette suspension peut vous causer ».

A Moundou dans la province du Logone occidentale, la radio « Kar Uba » a également cessé d’émettre à cause des problèmes techniques.