Tchad : les cours suspendus au Lycée d’Habbena après la mort d’une élève

Les cours sont suspendus au Lycée d’Habbena de N’Djamena, jusqu’à nouvel ordre. C’est une décision du proviseur dudit Lycée, suite à la mort d’une élève de l’établissement.

Le 26 janvier 2022, les élèves du Lycée d’Habbena ont manifesté pour demander la dotation des professeurs des matières scientifiques. Le mouvement d’humeur a dégénéré et causé, la mort accidentelle d’une élève de la classe de première L.

Dans un premier temps, les plus révoltés ont entonné des chants de contestation en frappant sur les tables bancs. Dans le but d’inciter les indécis à adhérer à la cause. L’appel a été entendu ! Quelques minutes après, l’établissement s’est transformé en un capharnaüm.

Les élèves ont quitté les salles de classes, pris d’assaut l’administration, la cours et les rues environnantes. C’est ainsi qu’un bus de transport en commun stationné devant le lycée avec des clients a voulu accélérer à la vue de la foule. Malheureusement, il a écrasé une élève du lycée. La victime a succombé à ses blessures. Remontés, les élèves ont mis du feu sur le véhicule tout en le regardant partir en fumée.

Suite à cet incident, le proviseur du lycée d’Habbena décide de suspendre les cours et les activités pédagogiques jusqu’à nouvel ordre.