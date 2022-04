Tchad : les coupeurs de route qui ont tué un père et son fils écopent de 10 ans de prison

Le Tribunal de grande instance de Goz Beïda, condamne à 10 ans de prison et deux millions d’amende, les 3 coupeurs de route qui ont tué un père et son fils dans la province du Sila.

Des coupeurs de route dont un gendarme, par ailleurs commandant de brigade ont attaqué un père et son fils en début de mois d’avril, sur l’axe Ableley-Goz Beîda, dans la province du Sila. Les agresseurs étaient armés et à bord de deux motos. Les deux victimes (le père et son fils) ont été tuées pendant l’attaque.

Mais avant de décéder, les victimes sont parvenues à blesser l’un des bourreaux, notamment le gendarme de la bande. C’est le sang de ce dernier qui a permis de mettre la main sur ses complices. Grièvement blessé, le militaire a essayé de s’échapper, en s’enfuyant, il a laissé les traces de sang.

Les forces de défenses et de sécurité de Goz Beïda ont suivi ces traces. Plus loin, ils vont découvrir son cadavre. Après enquête, il est révélé que ce bandit est commandant de brigade, par ailleurs chef de poste de Dogdoré.

Ses complices ont été répérés dans une grotte dans laquelle ils étaient cachés. Ils ont été désarmés et arrêtés, et leurs motos ont été saisis. Le Tribunal de grande instance de Goz Beïda a rendu son verdict. Les coupeurs de route sont condamnés à 10 ans de prison ferme, pour assassinat sur un père et son fils. Les malfrats doivent également verser 2 millions Fcfa d’amende.