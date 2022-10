Tchad : les conclusions du dialogue sur le cadre des prochaines élections préoccupent l’UE

La délégation de l’Union européenne et les Ambassades d’Allemagne, d’Espagne, de France et des Pays-Bas accréditée se prononcent de nouveau sur la transition au Tchad et les futures élections.

Dans un communiqué, la Délégation et des Etats membres de l’Union européenne saluent les efforts engagés pour la tenue du Dialogue National Inclusif et Souverain. En particulier les efforts de tous les participants pour parvenir à un consensus le plus large possible sur les questions inscrites à l’agenda du Dialogue et qui sont déterminantes pour l’avenir du peuple tchadien.

Egalement les résolutions manifestant la volonté d’une plus grande inclusivité dans la composition du futur gouvernement d’unité nationale, qui aura la responsabilité de mettre en œuvre les décisions du Dialogue et de répondre aux aspirations du peuple tchadien durant la seconde phase de la Transition devant conduire à des élections libres, transparentes et démocratiques.

La Délégation de l’Union européenne et les Etats membres tiennent néanmoins à manifester leur préoccupation concernant certaines conclusions du Dialogue, relatives au cadre des prochaines élections, en ce qu’elles ne tiennent pas compte des communiqués du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine du 14 mai 2021, réitérés le 19 septembre 2022, relatifs à la durée de la Transition et à la clause d’inéligibilité concernant les autorités qui en assurent la conduite.

Ils incitent les autorités de la transition à continuer à œuvrer sans relâche avec l’ensemble des acteurs politiques et de la société civile, avec le concours de la communauté internationale, à une réconciliation durable, à la paix et à l’unité nationale ainsi qu’au développement du pays et au bien-être de sa population.