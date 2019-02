Ces officiers ont été élevés au rang de Général de brigade par décret signé du Chef de l’Etat, Idriss Déby Itno, le 18 janvier 2019.

A l’issue d’un décret du chef de l’Etat du 18 février 2019, pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Victimes de guerre : les colonels Ingaye Djimet Barka et Abdérahim Issa Elhadj sont élevés au rang et appellation de Général de Brigade.