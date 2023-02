Tchad : les cinéastes retenus pour le FESPACO reçoivent la bénédiction du gouvernement

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Saleh Kebzabo a accordé une audience aux deux cinéastes tchadiens retenus au festival Fespaco à Ouagadougou au Burkina Faso.

Le Tchad participe à la 28e édition du Festival Panafricain du cinéma et de la Télévision de Ouagadougou FESPACO du 25 février au 04 mars 2023. Les productions retenues sont le film documentaire long-métrage Amchilini du réalisateur Allamine Kader et le film d’animation court métrage de la réalisatrice Salma Khalil Alio. Avant de se rendre au Burkina Faso, la délégation des cinéastes tchadiens est venue à la Primature pour recevoir les conseils et encouragements avisés du chef de gouvernement de transition Saleh Kebzabo.

Le Tchad compte beaucoup sur ces deux cinéastes pour hisser plus haut le flambeau du pays de Toumai à cette rencontre culturelle de renom international. Le chef du gouvernement de transition Saleh Kebzabo exprime son soutien et sa disponibilité pour accompagner les artistes tchadiens pour que le Tchad brille à l’échelle internationale dans le domaine du cinéma à travers ses fils.

Plus de 170 films d’Afrique et de la diaspora seront en compétition officielle au FESPACO dont le Tchad fait partie.