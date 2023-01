Tchad : les cérémonies d’installation des autorités traditionnelles interdites

Le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation interdit les cérémonies officielles d’installation des autorités traditionnelles et coutumières, à l’exception des Sultan.

C’est à travers un arrêté du 15 janvier 2023 que le ministre en charge de l’administration territoriale, Limane Mahamat, interdit : « les cérémonies officielles d’installation des Autorités. Traditionnelles et Coutumières sont interdites sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des Sultans. »

Le membre du gouvernement précise que : « la prise ou la cessation définitive des fonctions des autorités traditionnelles et coutumières est attestée par le certificat délivré par le chef de l’Unité administrative de leurs ressorts territoriaux respectifs, sur constat du décret entérinant la désignation et, selon le cas, la révocation ou le remplacement de l’autorité traditionnelle et coutumière concernée. »