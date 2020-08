Des responsables du ministère de la Femme et de la protection de la petite enfance se sont rendus dans 3 centres sociaux hier lundi 25 août 2020 pour s’enquérir des difficultés auxquelles ces structures font face.

La délégation était conduite par Mahamat Soungui, directeur général adjoint du ministère de la Femme et de la protection de la petite enfance. L’équipe d’inspection s’est tour à tour rendue au centre social n°8 du quartier Diguel, le centre n°6 au quartier Farcha et enfin au centre n°1. Ils ont également visité un centre de formation.

Dans l’ensemble, il a été constaté que tous ces centres font face aux mêmes problèmes. Notamment les inondations en saisons de pluies, le manque d’électricité, la vétusté des bâtiments. Toutes choses qui empêchent entre autres l’épanouissement de ces instances.

Le mobile de cette visite étant de s’enquérir des difficultés et d’appuyer ces établissements d’un grand apport social et sociétal, le directeur général adjoint du ministère de tutelle a précisé que « la survie de l’enfant est un devoir national ». Il a assuré les responsables que le ministère a pris acte de la situation et pense améliorer les conditions.

Quatre centres sociaux ont précédemment été visités par la même délégation, pour prendre acte des conséquences matériels causées par les inondations.