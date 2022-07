Tchad : les agents des impôts sont en grève sèche et illimitée

La section syndicale de la direction des impôts, à l’issue de l’Assemblée générale extraordinaire du 05 juillet 2022, a entamé une grève sèche et illimitée.

Cette cessation de travail des agents de l’impôt fait suite à un préavis du 24 juin dernier. Dans le document, ils réclament, l’amélioration des meilleures conditions de travail. Ce qui implique, la construction d’une direction générale des impôts digne de ce nom, des équipements adéquats ; des meilleures conditions de vie des agents et la rétrocession des amendes et pénalités, une assurance maladie et un complément de pension à la retraite. « Nous avons obtenu en 2004, 40% des amendes et pénalités mais en 2019, on a réduit ce taux à 10% avant de remonter en 2020 à 20%. Et il nous été donnés comme promesse qu’en 2022 ces revendications auront une réponse favorable. » indique, Mahamat Hassan Aquid, président de la section syndicale des impôts.

Il ajoute que : « Depuis quelques années, nous avons présenté nos revendications, qui ont commencé à porter leurs fruits et qui devait s’étendre jusqu’à obtenir la totalité de revendications. Mais depuis une année, les choses ne bougent pas. Lors de la commémoration de la fête de travail, nous avons annoncé des actions revendicatives les premières semaines du second semestre de l’année. Mais jusqu’aujourd’hui, rien n’a été fait par rapport à nos revendications. »

Les grévistes évoquent également la : « rupture du dialogue au Ministère des finances et du budget. »