Le ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence Kalzeubé Payimi Deubet a effectué une visite de suivi dans les dépôts pétroliers et gaziers de Djermaya en construction le 1er septembre 2020. Il demande de démarrer les activités d’ici décembre

Ces infrastructures construites par la Société des hydrocarbures du Tchad viendront atténuer les problèmes de pénuries de carburant et de gaz au Tchad, via un stock de sécurité. Le dépôt pétrolier peut assurer un service de 80 citernes de carburant par jour et dispose de 3 cuves géants. A savoir, 11 millions de m3 de super, 11 millions de m3 de gasoil et 11 millions de m3 de jet. La distribution de ces matières sera assurée par la Société tchadienne des dépôts pétroliers (SCDP). En cas de déficit à la raffinerie de Djermaya, le dépôt à la capacité d’assurer un service de 3 à 4 mois explique Ngarhoulem Ndoningar, directeur général de la STDP

Le dépôt dispose également d’une réserve en eau de 21 millions m3 pour faire face aux éventuels incendies. Selon le directeur général de la société des hydrocarbures du Tchad, Ibrahim Mahamat Djamous, les travaux sont à 95% et tout le matériel est déjà sur place pour la suite. Le bâtiment administratif et la salle de contrôle sont plus avancés, ajoute-t-il

Assisté de la ministre de l’énergie, le ministre d’Etat, Kalzeubé Payimi Deubet a instruit le démarrage des activités dans ces dépôts d’ici décembre 2020. Il a rendu hommage aux responsables pour le travail fait.