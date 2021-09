Tchad : les 93 membres du Conseil National de transition sont connus

Les membres du Conseil national de transition ont été désignés le 24 septembre 2021. Ils vont assurer la fonction législative pendant la période de transition, prévue pour 18 mois, éventuellement renouvelable.

Les noms et visages des personnes qui siégeront au parlement sont désormais connus. Le président du Conseil militaire de transition a désigné les 93 membres du Conseil national de transition le week-end dernier. Mahamat Idriss Deby, apprend-on, a travaillé sur la base des listes arrêtées par le Comité ad hoc. Lequel s’est appuyé sur les questions de représentativité géographique et du quota de 30% accordé aux femmes.

De façon statistique, l’on dénote 33% de femmes, 67% d’hommes, 24 anciens députés (soit 26%) et 69 nouveaux (74%). 75% des membres du CNT sont francophones et 25% arabophones. L’on compte 29 jeunes soit 31%. Chaque province est représentée par au moins 3 personnes. 118 partis politiques sont représentés issus de 16 coalitions ont été retenus pour le CNT.

Parmi les 93 membres du nouveau parlement, l’on note 26% d’anciens députés, dont Haroun Kabadi. Ils ont été désignés pour leur expérience en la matière. Le comité ad hoc a jugé utile de miser sur le savoir-faire des anciens de l’Assemblée nationale. En plus des partis politiques et d’anciens députés, le CNT comprend compte des acteurs de la société civile, des chefferies traditionnelles et de la diaspora.