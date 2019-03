Tchad : les 132 élèves de la 18ème promotion de l’ENA entament leur rentrée académique

Le président de la République, Idriss Deby a présidé le lundi 4 mars, la rentrée des élèves de la 18ème promotion de l’Ecole nationale d’administration.

En effet, la cérémonie a eu lieu dans les locaux de l’établissement. Idriss Deby Itno a marqué ce moment solennel hier matin, en procédant au lancement officiel de la rentrée de la 18ème promotion de ladite école.

Ainsi, il a précisé que la citoyenneté permet de former les élèves à plusieurs valeurs. Notamment celles de l’unité, le respect, le travail, l’égalité, la tolérance et la solidarité.

Ainsi, lles 132 recrues de la 18ème promotion sont réparties en deux cycles. Le premier cycle dans les filières de traducteurs et d’assistants de direction bilingues ; et le second cycle dans les carrières diplomatiques et consulaires, études territoriale, administrative et sociale et dans les carrières économique et financière.

En 56 ans existence, l’ENA a formé plus de 2 500 cadres tchadiens. C’est un établissement public d’enseignement professionnel à caractère administratif.