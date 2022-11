Tchad : les 104 nouveaux conseillers nationaux installés

Les conseillers nationaux récemment nommés ont été présentés et installés ce lundi 14 novembre 2022.

Nommés dans le cadre de l’implémentation de l’une des résolutions du dialogue national inclusif et souverain, les 104 conseillers nationaux récemment nommés ont été installés. Ils ont pour mission d’assurer la fonction législative pendant la période de transition. Ces conseillers nommés à travers la liste additive qui complète le nombre à 197, est composé entre autres, des leaders de certains mouvements armés ayant pris part au dialogue national inclusif et souverain, de certains leaders de partis politiques et les leaders de la société civile.

C’est le président du CNT, Haroun Kabadi qui a présidé la séance au Palais de la démocratie.

Il est important de préciser que, suite à la mort de l’ancien président Idriss Deby, la junte qui a pris le pouvoir a dissout le parlement. Un conseil national de transition a été mis en place pour assurer la fonction législative pendant la transition. Dans un premier temps, le Conseil était composé de 93 membres. Un décret du président de transition Mahamat Idriss Deby nomme 104 nouveaux conseillers le 7 novembre 2022. Ils sont désormais 197 à siéger à l’Assemblée nationale.