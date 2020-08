Ce 25 août 2020 s’est tenu la 70e session virtuelle de l’Organisation mondiale de la santé de la zone Afrique. Au centre des discussions, la riposte contre la Covid-19 dans la région et la célébration de la certification de l’éradication du poliovirus sauvage.

Le Ministre de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a pris part ce matin à la soixante-dixième session virtuelle de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la région Afrique. Deux points importants ont constitué l’essentiel des discussions de la première journée de cette session. Il s’agit tout d’abord de la riposte contre la Covid-19 dans la région, puis de la célébration de la certification de l’éradication du poliovirus sauvage.

La Directrice Régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti a présenté à cette circonstance le rapport annuel 2019-2020. Ce rapport est, selon elle, une occasion spéciale de mettre en exergue le travail collectif qui a été accompli dans ce domaine important surtout la couverture santé universelle et l’atteinte des objectifs de développement durable. La pandémie de la covid19 a fait des ravages au sein de la population, affectant les économies dans la région africaine comme dans le reste du monde. Elle a ajouté aussi qu’il revient à chaque pays africain de se préparer à une longue bataille. L’année 2020 constitue une année charnière dans la région Afrique avec la certification de l’éradication du poliovirus sauvage, ce qui représente l’aboutissement des efforts consentis à la fois par des milliers d’agents de santé en première ligne et par les gouvernements et les partenaires.

Faire de la bonne santé une réalité pour toute la population en Afrique est un effort collectif des Etats membres, des partenaires, des communautés et de ses collègues de l’OMS a souligné Dr Matshidiso Moeti.

Source: ministère de la santé publique