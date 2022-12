Tchad : l’entreprise Sotcocog gagne un marché de plus 6 milliards de F au Cameroun

Le marché concerne la réhabilitation des routes en terre dans l’Extrême-Nord de ce pays voisin.

6.6 milliards de F pour la réhabilitation de 77 kilomètres de route en terre dans l’Extrême-Nord du Cameroun. Le marché concerne deux lots.

L’information est donnée dans un communiqué publié par Abicho Mahamat, coordonnateur national du Projet de relance et de développement de la Région du lac Tchad (Prolac).

Le Prolac financé par la Banque Mondiale (170 millions de dollars) a pour objectifs de renforcer les capacités locales, contribuer à la restauration d’une mobilité rurale durable et consolider la reprise des activités agricoles rémunératrices dans certaines régions du Cameroun, du Niger et du Tchad.

Ainsi, ce projet soutient la remise en état des routes rurales et des petites infrastructures de transport ainsi que des investissements productifs pour augmenter la productivité dans les polders (marais endigués et asséchée) du Tchad et développer l’agriculture dans les oasis du Niger, tout comme dans les zones proches du lac Tchad dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun.

Au concret le lot 1 du marché d’une longueur de 50 km (section Maltam-Bodo) est d’un montant de 4,34 milliards de FCFA. Le lot 2, d’une longueur de 27 km (section Bodo-Makary), revient à 2,27 milliards de FCFA. Ces deux lots doivent être livrés chacun dans 12 mois.

Sotcogog décroche ainsi des lots qui lui étaient disputés essentiellement par d’autres entreprises tchadiennes : SO BM. TI, Foulah Edifice et Geyser SA. Ces dernières ont vu leurs offres rejetées pour non-conformité.