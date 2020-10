Tchad : l’entreprise Reindos lance un Espace Tech

L’entreprise Reindos Technologie a organisé une conférence de presse le 21 octobre 2020 pour annoncer le lancement de son « Espace Tech ». Il vient s’ajouter aux services qu’offre la structure

L’espace Tech de Reindos Technologie est une boutique qui autres divers services, notamment internet, la maintenance, les services à valeurs ajoutées, des matériels informatiques et télécoms et la formation dans le domaine des T.I.C. L’entreprise a décidé d’élargir son champ d’action pour répondre aux attentes des consommateurs locaux.

La directrice de Reindos Technologie, Aicha Adoum Abdoulaye explique que la structure a un volet social qui compte plusieurs activités associatives et des projets à impacts positifs. Elle note entre autres, la formation des enfants en codage et développement web, vacance numérique, électrification de foyers en énergie solaire, maping de couches vulnérables, Tchad talent, dialogue intergénérationnel et Smart village.

Elle fournit également le réseau internet fixe aux entreprises, la maintenance et l’hébergement web. Elle a également des hots pots grand public dans plusieurs institutions.