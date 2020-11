Tchad : l’enrôlement biométrique des agents civils de l’Etat a démarré

Le secrétaire général à la présidence, Kalzeubé Payimi Deubet a donné le coup d’envoi de l’opération d’enrôlement biométrique des agents civils de l’Etat sur le nouveau système intégré de gestion des finances publiques (SIGFIP) ce mercredi 11 novembre 2020

Ce nouveau système de bancarisation vise à sécuriser les salaires des fonctionnaires tchadiens, les éviter les attroupements, les files d’attentes devant les banques et rapprocher ces derniers de leur gain en facilitant le payement via des terminaux mobiles. Cette opération concerne les fonctionnaires et les contractuels. C’est le fruit de la coopération entre le Tchad et le Rwanda.

Le SIGFIP est un logiciel informatique comportant plusieurs modules, notamment budget, comptabilité, ressources humaines. Il vient remplacer le CID et le SICASPE devenus obsolètes. Le lancement a eu lieu dans les locaux du ministère des Finances et du Budget. Ce nouveau système (SIGFIP) permet d’élaborer un fichier unique du personnel civil de l’Etat reflétant la situation administrative et salariale réelle, de sécuriser le fichier de la solde de façon définitive, d’actualiser et de compléter les informations de chaque agent –email, adresse, numéro Mobil money-, et le positionnement administratif.

Pour être enrôlé dans ce nouveau système, tout agent doit présenter, la carte identité nationale ou passeport, un numéro de téléphone, numéro de matricule, le dernier acte administratif ou de nomination, le dernier acte administratif d’avancement, titularisation, prise de service et le numéro de compte bancaire. L’enrôlement se fera en présentiel par les équipes sur place et à distance pour les fonctionnaires résidant à l’étranger.

Le ministre de la Fonction publique, Ali Mbodou Mboudoumi assure que ce système permettra de produire des actes administratif, une meilleur gestion des carrières des fonctionnaires et faciliter les actes d’avancement, de reclassement et de titularisation.